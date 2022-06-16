Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam намечен на декабрь 2023 года

Студия GSC Game World обновила планируемую дату выхода шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Согласно информации на странице сиквела в Steam, игру собираются выпустить в декабре 2023 года.

Напомним, изначально S.T.A.L.K.E.R. 2 планировали выпустить 28 апреля 2022 года, однако затем релиз был перенесен на 8 декабря. На днях стало известно, что шутер выйдет не раньше 2023 года. Не исключено, что в этот раз авторы вновь указали последний месяц года, поскольку по-прежнему не уверены в дате релиза.

В рамках презентации Xbox Games Showcase 14 июня был показан новый трейлер игры.