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Nickless Опубликовал Nickless 3
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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 в Steam намечен на декабрь 2023 года

Опубликовано: 11 час. 19 мин. назад
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Студия GSC Game World обновила планируемую дату выхода шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Согласно информации на странице сиквела в Steam, игру собираются выпустить в декабре 2023 года.

Напомним, изначально S.T.A.L.K.E.R. 2 планировали выпустить 28 апреля 2022 года, однако затем релиз был перенесен на 8 декабря. На днях стало известно, что шутер выйдет не раньше 2023 года. Не исключено, что в этот раз авторы вновь указали последний месяц года, поскольку по-прежнему не уверены в дате релиза.

В рамках презентации Xbox Games Showcase 14 июня был показан новый трейлер игры.

 

 

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новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Гранд-мастер джедай
= Shell = (уровень 21)4 час. 10 мин. назад
Вполне может быть просто заглушкой до анонса конкретной даты, но может и не быть pardon
Главнокомандующий
MrAlienMax (уровень 23)7 час. 7 мин. назад
Конец следующего года? Серьезно? Какой смысл вообще о такой поздней дате сообщать? Пилили бы себе спокойно и дальше, никому ничего не говоря и всё! Глупость какая-то!facepalm
Великий игрок
andystorm (уровень 11)9 час. 36 мин. назад
Это какой-то кошмар геймера. Ну ладно на пару месяцев, но это уже слишком.
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