Релиз The Lord of the Rings: Gollum перенесен

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum NSwitch / PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК

Студия Daеdelic Entertainment объявила о переносе грядущей игры по «Властелину колец» The Lord of the Rings: Gollum на несколько месяцев. Изначально предполагалось, что релиз проекта состоится 1 сентября. Новая дата пока неизвестна.

Разработчики поблагодарили поклонников за поддержку и терпение, объяснив перенос тем, что хотят представить продукт, который оправдает ожидания фанатов и будет соответствовать видению Дж. Р.Р. Толкина.

The Lord of the Rings: Gollum расскажет историю Голлума, показав персонажа с разных сторон. Во время прохождения игрокам предстоит продемонстрировать навыки стелса и проделать путь из Мордора в Морию. Проект выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.