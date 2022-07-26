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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Релиз The Lord of the Rings: Gollum перенесен

Опубликовано: вчера, 10:17:40
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Студия Daеdelic Entertainment объявила о переносе грядущей игры по «Властелину колец» The Lord of the Rings: Gollum на несколько месяцев. Изначально предполагалось, что релиз проекта состоится 1 сентября. Новая дата пока неизвестна.

Разработчики поблагодарили поклонников за поддержку и терпение, объяснив перенос тем, что хотят представить продукт, который оправдает ожидания фанатов и будет соответствовать видению Дж. Р.Р. Толкина.

 

 

The Lord of the Rings: Gollum расскажет историю Голлума, показав персонажа с разных сторон. Во время прохождения игрокам предстоит продемонстрировать навыки стелса и проделать путь из Мордора в Морию. Проект выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

 

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