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roma911 Опубликовал roma911 1
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В Warcraft 3: Reforged появились рейтинговые матчи

Опубликовано: 2 час. 50 мин. назад
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Похоже, Blizzard не слукавила, когда сказала, что несмотря на весь хейт не собирается бросать развитие Warcraft 3: Reforged. Сегодня для тестовых серверов игры вышел патч 1.33.0, который добавил в проект ладдер. Вместе с ним появились профили и таблицы лидеров. Как заявляют авторы, в этом году для Warcraft 3: Reforged выйдет еще несколько крупных обновлений.

Для получения ранга нужно отыграть пять квалификационных матчей, после которых присвоится соответствующее навыкам звание. После официального релиза начнутся ранговые сезоны. В конце каждого из них ранг игроков сбросится для повторной калибровки.

Warcraft 3: Reforged вышла в январе 2020 года и стала одной из самых низкооцененных игр за всю историю Metacritic. Игроки жаловались на множество багов и не значительные различия с оригинальной Warcraft 3.

 

 

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Игровой разум
NightVoron (уровень 27)2 час. 41 мин. назад
Да неужели, спустя 2,5 года, я думал они уже окончательно забили на игру.
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