В Warcraft 3: Reforged появились рейтинговые матчи

Похоже, Blizzard не слукавила, когда сказала, что несмотря на весь хейт не собирается бросать развитие Warcraft 3: Reforged. Сегодня для тестовых серверов игры вышел патч 1.33.0, который добавил в проект ладдер. Вместе с ним появились профили и таблицы лидеров. Как заявляют авторы, в этом году для Warcraft 3: Reforged выйдет еще несколько крупных обновлений.

Для получения ранга нужно отыграть пять квалификационных матчей, после которых присвоится соответствующее навыкам звание. После официального релиза начнутся ранговые сезоны. В конце каждого из них ранг игроков сбросится для повторной калибровки.

Warcraft 3: Reforged вышла в январе 2020 года и стала одной из самых низкооцененных игр за всю историю Metacritic. Игроки жаловались на множество багов и не значительные различия с оригинальной Warcraft 3.