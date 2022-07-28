Анонсирован ремейк Sherlock Holmes: The Awakened

Украинская студия Frogwares анонсировала разработку ремейка Sherlock Holmes: The Awakened, вышедшей в 2006 году. Авторы обещают полностью переосмыслить оригинал и рассказать геймерам совершенно новую историю.

Разработка проекта ведется на движке Unreal Engine 4, который позволит полностью переработать анимации и катсцены. Средства на создание ремейка студия планирует собрать на краудфандинговой платформе Kickstarter.

Помимо стандартных улучшений графики, также будут изменены механики расследований, сюжет и второстепенные задания. Если оригинал рассказывал историю уже известных Шерлока Холмса и Джона Ватсона, то события ремейка развернутся вокруг их молодых версий. Хронологически сюжет Sherlock Holmes: The Awakened происходит спустя некоторое время после Chapter One, которая вышла в 2021 году.

Ремейк выйдет для всех актуальных платформ: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Дата выхода пока не известна.

Напоследок Frogwares поделились скриншотами, которые лучше раскрывают графические особенности ремейка Sherlock Holmes: The Awakened.