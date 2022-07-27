В новом тизере мрачной выживалки Serum показали геймплей

Разработчики из инди-студии Game Island выпустили новый тизер своего дебютного проекта Serum. В ролике показали мрачные леса и фрагменты игрового процесса.

Serum – экшен с элементами выживания. Игрок окажется во враждебном мире, где все живое поражено зеленым ядовитым веществом. Нам предстоит охотиться, заниматься крафтингом, обустраивать убежище, но главная цель – найти сыворотку. В противном случае главному герою грозит смерть от загадочного вируса.

Игра выйдет «скоро» на PC в Steam. Другие платформы пока неизвестны.