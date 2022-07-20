EA представила дебютный трейлер FIFA 23

EA официально презентовала очередную и последнюю часть в линейке FIFA – FIFA 23. Впервые в серии в игре будут представлены женские команды. Любители симулятора смогут определить виртуального победителя ближайших мундиалей: мужского чемпионата мира 2022 в Катаре и женского чемпионата мира 2023 в Австралии и Новой Зеландии. Всего в FIFA 23 доступно более 19000 игроков, 700+ команд, 100 стадионов и более 30 лиг.

Авторы обещают, что действия футболистов станут еще более реалистичными благодаря HyperMotion2. Эта технология использует более 6000 реальных анимаций, созданных из миллионов кадров захвата движений в матче 11 на 11. Кроме того, разработчики обновили механику исполнения штрафных ударов, пенальти и угловых, а также добавили другие изменения.

В игру вернется популярный режим Ultimate Team и появится режим испытаний FUT Moments, основанный на ситуациях из реальных матчей. Также предусмотрена поддержка кроссплея.

Симулятор выйдет 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia и PC (Steam, EGS). Отметим, что FIFA 23 станет последней игрой серии в связи с окончанием сотрудничества Electronic Arts и Международной федерации футбола.