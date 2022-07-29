Анонсирован постапокалиптический экшен Bounty Star с битвами на мехе

Издательство Annapurna Interactive и разработчики из DINOGOD презентовали новый трехмерный экшен Bounty Star.

Действие проекта разворачивается на Юго-Западе США в постапокалиптическом будущем. Игрок возьмет под свой контроль храбрую Клементину, ветерана войны, управляющую шагоходом Desert Raptor MKII. Боевая машина оснащена мощным вооружением и кастомизируется под ваши нужды.

Кроме того, в игре предстоит добывать ресурсы и заниматься строительством базы. Налаживайте водопровод и электроснабжение, выращивайте животных и растения, обустраивайте кухню, производите боеприпасы и топливо для сражений.

Bounty Star выйдет в 2023 году на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, также игра будет доступна в Game Pass.