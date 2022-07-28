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roma911 Опубликовал roma911 0
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Релиз Warhammer 40,000: Darktide отложен на несколько месяцев

Опубликовано: 28.07.2022 20:06:21
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Fatshark, разработчики кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide, в официальном твиттере игры сообщили о переносе даты релиза проекта. Изначально она должна была выйти 13 сентября. Теперь она поступит в продажу 30 ноября. Релиз на другие консоли должен состояться спустя некоторое время после этого.

Авторы объяснили перенос желанием довести игру до идеала, улучшив оптимизацию, стабильность и общее состояние проекта.

Warhammer 40,000: Darktide предлагает геймерам собраться в команду из четырех человек и отправиться в город-улей Тертиум. Там их ждет столкновение с еретическим культом, стремящимся захватить планету Атома Прайма.

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