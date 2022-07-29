Сурвайвл-хоррор про динозавров The Lost Wild получил новый трейлер

Приключенческое выживание в мире динозавров The Lost Wild обзавелось издателем. Им выступит компания Annapurna Interactive, представившая новый трейлер хоррора.

The Lost Wild – дебютная игра британской студии Great Ape Games. Проект отправит игроков на затерянный остров, где среди бурных зарослей расположен исследовательский центр. Здание окружает настоящий доисторический мир, который можно исследовать вдоль и поперек. Авторы подчеркивают, что динозавры здесь ведут себя как дикие звери, а не чудовища, коими их часто представляют в других произведениях. У каждой рептилии свои привычки и поведение, потребуется перехитрить животное, отвлечь, убежать, а если не получится – спрятаться.

The Lost Wild выйдет на PC (Steam) в 2024 году.