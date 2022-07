Сурвайвл-хоррор про динозавров The Lost Wild получил новый трейлер

Вам также может быть интересно

The Last of Us Part I ушла на золото. Игра выйдет 2 сентября на PS5

Компания Naughty Dog в своем твиттере объявила об отправке ремейка The Last of Us на золото. Это значит, что переносов ждать не придется – релиз состоится 2 сентября на PS5, а позже – на PC...