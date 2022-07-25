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Capcom показала виды динозавров в новом трейлере Exoprimal

Опубликовано: 25.07.2022 12:55:41
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Capcom опубликовала свежий трейлер командного экшена про динозавров Exoprimal. На этой раз ролик посвятили местной фауне, представители которой выступят нашими соперниками.

Авторы представили велоцирапторов, крылатых птеранодонов, анкилозавров с броней-панцирем, пахицефалозавров, рогатых трицератопсов, смертоносных тираннозавров и других рептилий. Также в игре будут присутствовать так называемее неозавры, обладающих уникальными способности. Например, пиро-неозавр умеет стрелять огнем.

Exoprimal рассказывает о недалеком будущем, в котором человечество с помощью экзоскелетов противостоят толпам динозавров. Проект будет иметь PvE и PvP-режимы.

Релиз Exoprimal запланирован на 2023 год для платформ PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S и PC.

Dinosaur Introduction
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