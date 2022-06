Во время Future Games Show японский геймдизайнер Хидетаки Суэхиро анонсировал релиз Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise в...

Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise вышла на PC

Студия Activision объявила о долгожданной для поклонников серии Call of Duty премьере. Вышел первый полноценный трейлер Modern Warfare II. Ранее в сети были опубликованы лишь небольшие ролики...

Мировая премьера: представлен полноценный трейлер Call of Duty: Modern Warfare II

Одобрено Лавкрафтом: анонсирована метроидвания The Last Case of Benedict Fox

Разработчики из Rogue Games анонсировали разработку и представили первый трейлер своего нового проекта – The Last Case of Benedict Fox. Игра представляет собой мрачную метроидванию, явно вдохновленную творчеством Лавкрафта...