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roma911 Опубликовал roma911 0
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Входим в Зону в новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Опубликовано: 56 мин. назад
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Сегодня прошла расширенная презентация Xbox Games Showcase, на которой организаторы более детально рассказали об анонсированных проектах, поговорили с их авторами и показали новые трейлеры. Одним из последних и стал ролик от GSC Game World, посвященный вступлению S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

В нем показали водителя УАЗа, который мчится по Зоне и перевозит неизвестное устройства. В кузове его машины также можно заметить лежащего без сознания сталкера. В этот момент случается выброс, водителя заносит и трейлер прерывается. Заканчивается все показом огромной аномалии, напротив который стоит сталкер.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl состоится в 2023 году.

Enter the Zone Trailer
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