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Вторжение России в Украину
Дюка Опубликовал Дюка 0

Вторжение России в Украину

Опубликовано: 7 час. 15 мин. назад, Дюка
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Пользователи портала из России и Беларуси (с ее территории также посылаются войска), пока вы мирно спите, Украина уже третий день находится под атакой российской армии. Ваши военные атакуют не только военные объекты, но также детские садики, детские дома, больницы и жилые дома ракетными ударами. На улицах работают диверсанты, которые подло нарушают все международные конвенции. Не верьте тому, что вам говорят ваши официальные медиа, что вы не несете потерь. Ваших военных массово берут в плен, еще больше уничтожают.

Выходите на улицы, доносите своей власти, что вы против войны. Остановите это безумие! Для тех, кто хочет помочь финансово: реквизиты для перечислений в разных валютах (ссылка на изображение, если у вас заблокирована страница).

 

Гарячая линия

 

 

Обращение ко всем жителям России от президента Украины.

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