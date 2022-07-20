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roma911 Опубликовал roma911 1
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Saints Row «ушла на золото»

Опубликовано: 1 час. 3 мин. назад
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Хорошая новость для тех, кто ждет перезапуск Saints Row: в официальном твиттере экшена разработчики сообщили о том, что игра «ушла на золото». Это значит, что работа над ней закончена и новых сдвигов даты релиза не будет.

Изначально Saints Row должна была выйти в феврале этого года, но студия Volition Inc. не успевала закончить работу над игрой, а потому перенесла ее на полгода, на 23 августа. Издателем новинки выступит Deep Silver.

Новая часть перезапустит серию, рассказав историю четырех друзей, которые решаются создать собственную криминальную империю – Нине, Кевине, Элае и Боссе. За последнего и предстоит сыграть геймерам.

Saints Row выйдет для большинства актуальных платформ: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Stadia.

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Игровой гуру
Rega-002 (уровень 15)39 мин. назад
во, пошло Добро!
одна из немногих ожидаемых игр в году
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