Saints Row «ушла на золото»

Хорошая новость для тех, кто ждет перезапуск Saints Row: в официальном твиттере экшена разработчики сообщили о том, что игра «ушла на золото». Это значит, что работа над ней закончена и новых сдвигов даты релиза не будет.

Изначально Saints Row должна была выйти в феврале этого года, но студия Volition Inc. не успевала закончить работу над игрой, а потому перенесла ее на полгода, на 23 августа. Издателем новинки выступит Deep Silver.

Новая часть перезапустит серию, рассказав историю четырех друзей, которые решаются создать собственную криминальную империю – Нине, Кевине, Элае и Боссе. За последнего и предстоит сыграть геймерам.

Saints Row выйдет для большинства актуальных платформ: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Stadia.