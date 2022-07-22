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Capcom поделилась новыми подробностями Resident Evil Village: Gold Edition

Опубликовано: сегодня, 09:49:31
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Сегодня Capcom открыла предварительные заказы на грядущее дополнение «Winters Expansion» для Resident Evil Village. Купившим DLC или Gold Edition по предзаказу игрокам дадут бесплатный костюм «Street Wolf Outfit» для дочери Итана Уинтерса, Розы.

Также Capcom выпустила новый трейлер, который раскрывает больше подробностей «Экспансии Уинтерсов». Игрокам показали геймплей за новых персонажей, доступных в режиме «Наемники» – Криса Редфилда, Карла Гейзенберна и леди Димитреску.

Resident Evil Village: Gold Edition вийдет 28 октября. Владельцы копии оригинального проекта смогут купить дополнение отдельно. Помимо игры за новых персонажей, оно также даст возможность сыграть от третьего лица и расскажет историю повзрослевшей Розы.

Mercenaries Trailer
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