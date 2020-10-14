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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер нового режима в Call of Duty: Black Ops Cold War

Опубликовано: 1 час. 10 мин. назад
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Студия Treyarch и издательство Activision опубликовали свежий трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War. Его посвятили новому режиму Fireteam: Dirty Bomb на сорок человек, который доступен в проходящей сейчас «бете» мультиплеера.

В нем пользователи должны сражаться с другими игроками, выполнять задания и подрывать бомбы. Для эффективного уничтожения вражеских команд можно применять транспортные средства, например, внедорожники и вертолеты.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

Fireteam: Dirty Bomb
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