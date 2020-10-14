Трейлер нового режима в Call of Duty: Black Ops Cold War

Студия Treyarch и издательство Activision опубликовали свежий трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War. Его посвятили новому режиму Fireteam: Dirty Bomb на сорок человек, который доступен в проходящей сейчас «бете» мультиплеера.

В нем пользователи должны сражаться с другими игроками, выполнять задания и подрывать бомбы. Для эффективного уничтожения вражеских команд можно применять транспортные средства, например, внедорожники и вертолеты.

Call of Duty: Black Ops Cold War выйдет 13 ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.