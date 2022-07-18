Авторы Warframe анонсировали разработку новой MMO Soulframe

На прошедшей игровой выставке Tennocon 2022 студия Digital Extremes, подарившая миру Warframe, анонсировала разработку новой Free-To-Play action MMORPG – Soulframe.

Никакого sci-fi: в этот раз разработчики перенесут игроков в фэнтезийный мир, в котором они обещают поднять множество тем, связанных со столкновением природы и человечества. В Digital Extremes признались в любви к творчеству Хаяо Миядзаки, поэтому в роли источника вдохновения команда взяла одно из самых известных его творений – «Принцессу Мононоке».

Команду разработки возглавит Джефф Крукс, который выступит в роли креативного директора. Старшим художником по окружению в Soulframe станет Джефф Росс. Также в разработке участвует Стив Синклер – действующий креативный директор.

Дата релиза Soulframe пока не известна, как и платформы, на которые она выйдет.