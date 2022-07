Авторы Warframe анонсировали разработку новой MMO Soulframe

Вам также может быть интересно

Представлен игровой процесс стелс-приключения The Lord of the Rings: Gollum

Студия Daedalic Entertainment в рамках презентации Nacon Connect впервые показала геймплей The Lord of the Rings: Gollum. В центре новой игры по вселенной «Властелина Колец» на этот раз окажутся не храбрые хоббиты...