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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Sony показала интерфейс PlayStation 5

Опубликовано: 15.10.2020 17:01:12, Sailas77
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Sony опубликовала 11-минутный ролик с презентацией пользовательского интерфейса PlayStation 5. Зрителям показали, как он выглядит сразу после загрузки консоли и рассказали о разнообразных особенностях.

Главное, что стоит выделить – систему «событий». Пользователи смогут с помощью одной клавиши на DualSense вернуться к последней запущенной игре и начать прохождение ровно с того момента, где ранее закончили. Если поставить проект на паузу, то можно перейти к специальным карточкам. На них показывается вся информация об игре: доступные на разных уровнях задания, процент прохождения, всякие активности и так далее. Пользователи смогут увидеть, что они пропустили на каждой из локаций. А подписчики PS Plus даже сумеют получить подсказки о том, как найти конкретный предмет или выполнить задание, и даже посмотреть прохождение в специальном ролике.

PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября.

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