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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Анонсировано красивое подводное приключение Glaciered

Опубликовано: вчера, 10:47:11
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Инди-разработчики из Studio Snowblind представили дебютный трейлер красочной научно-фантастической игры Glaciered.

Действие Glaciered разворачивается на покрытой ледниками Земле в далеком будущем – через 65 миллионов лет. Жизни на поверхности уже не осталось, однако некоторые виды животных продолжают выживать под водой. Например, птицеобразный туай, за которого и предстоит нам сыграть. В Glaciered игроков ждут динамичные бои с подводной фауной, арсенал умений главного героя достаточно велик. Изучайте уникальные экосистемы, разбросанные по мировому океану, пробирайтесь между косяками теплолюбивых рыб и отбивайтесь от эволюционировавших крокодилов, выросших до огромных размеров.

Релиз Glaciered состоится на PC в Steam. Другие платформы и дата выхода игры пока неизвестны.

Announcement Trailer
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