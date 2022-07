Анонсировано красивое подводное приключение Glaciered

В августе прошлого года владельцы Nintendo Switch получили No More Heroes 3 – продолжение истории Трэвиса Тачдауна, которому предстояло защитить Землю от инопланетной угрозы, возглавляемой...

No More Heroes 3 покоряет новые платформы: объявлен релиз на РС и консоли

Симулятор охотника Way of the Hunter получил новый трейлер с геймплеем

Разработчики из Nine Rocks Games и издательство THQ Nordic представили свежий ролик по симулятору охотника Way of the Hunter. Проект предлагает игроку насладиться чарующими пейзажами США и Европы...