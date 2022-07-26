Анонсировано красивое подводное приключение Glaciered

Инди-разработчики из Studio Snowblind представили дебютный трейлер красочной научно-фантастической игры Glaciered.

Действие Glaciered разворачивается на покрытой ледниками Земле в далеком будущем – через 65 миллионов лет. Жизни на поверхности уже не осталось, однако некоторые виды животных продолжают выживать под водой. Например, птицеобразный туай, за которого и предстоит нам сыграть. В Glaciered игроков ждут динамичные бои с подводной фауной, арсенал умений главного героя достаточно велик. Изучайте уникальные экосистемы, разбросанные по мировому океану, пробирайтесь между косяками теплолюбивых рыб и отбивайтесь от эволюционировавших крокодилов, выросших до огромных размеров.

Релиз Glaciered состоится на PC в Steam. Другие платформы и дата выхода игры пока неизвестны.