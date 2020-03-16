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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Трейлер к скорому выходу демоверсии Resident Evil 3

Опубликовано: вчера, 16:29:57
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Компания Capcom совсем скоро отправит в релиз ремейк культового ужастика Resident Evil 3. Но перед этим она выпустит демоверсию, которая должна продемонстрировать геймерам ключевые изменения и особенности игры. Оценить демо дадут уже 19 марта 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

Кроме того, 27 марта будет запущено открытое тестирование Resident Evil: Resistance – мультиплеерного варианта Resident Evil 3, где четверо выживших пытаются обойти препятствия и ловушки от пятого игрока-антагониста. Премьера самого ремейка состоится 3 апреля 2020.

Demo & Resistance Open Beta Trailer
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