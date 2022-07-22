НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
66738
roma911 Опубликовал roma911 0
Общая информацияНовости (7)Видео (8)Скриншоты (4)

У Готэма есть герой: показан трейлер Gotham Knights, посвященный Бэтгерл

Опубликовано: 10 час. 53 мин. назад
Поделиться:  

WB Games Montreal продолжает подогревать интерес к своему проекту о защитниках Готэма в Gotham Knights, знакомя геймеров с героями игры. В этот раз студия опубликовала трейлер, в котором рассказала о Бэтгерл.

В ролике показали искусное владение героиней несколькими боевыми стилями, а также использование оружия, знакомого всем ее поклонникам – тонфу.

Это третий трейлер, посвященный главным героям грядущего экшена. В прошлый раз авторы показали геймплей за Найтвинга и Робина, паралельно рассказав о их мотивации защищать Готэм.

Gotham Knights выйдет 25 октября для большинства актуальных платформ: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.

Official Batgirl Character Trailer
Вам также может быть интересно
EA представила дебютный трейлер FIFA 23 EA официально презентовала очередную и последнюю часть в линейке FIFA – FIFA 23. Впервые в серии в игре будут представлены женские команды. Любители симулятора смогут определить виртуального победителя ближайших мундиалей... EA представила дебютный трейлер FIFA 23 Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead Gods Студия Passtech Games, известная по игре Curse of the Dead Gods, анонсировала свой новый проект – Ravenswatch. Это рогалик, главными героями которого станут герои европейского фольклора и детских сказок... Анонсирован изометрический рогалик Ravenswatch от авторов Curse of the Dead Gods
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
10 час. 53 мин. назад0У Готэма есть герой: показан трейлер Gotham Knights, посвященный Бэтгерл сегодня, 09:49:310Capcom поделилась новыми подробностями Resident Evil Village: Gold Edition 21.07.2022 20:38:400Отменены Ghost Recon: Frontline, Splinter Cell VR и еще две игры 21.07.2022 19:43:410Ubisoft объявила о переносе релиза Avatar: Frontiers of Pandora 21.07.2022 19:02:020Сиквел стратегии про Дикий Запад Hard West выйдет 4 августа 21.07.2022 10:34:001Sony рассказала о технических особенностях Marvel’s Spider-Man Remastered 20.07.2022 19:51:430EA представила дебютный трейлер FIFA 23
Новости игр
Легендарный Джон Ромеро работает над новым шутером на Unreal Engine 5ИГРЫ Легендарный Джон Ромеро работает над новым шутером на Unreal Engine 5 Студия Romero Games, возглавляемая Брендой Ромеро и ветераном шутеров от первого лица Джоном Ромеро, начала разработку нового FPS. Об этом говорится в вакансии на сайте компании... Кошачий киберпанк Stray вышел в релизИГРЫ Кошачий киберпанк Stray вышел в релиз Приключение в стиле киберпанк Stray сегодня, 19 июля, вышло в релиз. В честь этого события разработчики из французской студии Blue Twelve Studio опубликовали новый трейлер игры... Вторжение России в УкраинуИГРЫ Вторжение России в Украину Пользователи портала из России и Беларуси, пока вы мирно спите, Украина находится под атакой российской армии. Ваши военные атакуют не только военные объекты, но также детские садики, детские дома...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Capcom поделилась новыми подробностями Resident Evil Village: Gold EditionCtrl + стрелка вправо