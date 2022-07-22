У Готэма есть герой: показан трейлер Gotham Knights, посвященный Бэтгерл

WB Games Montreal продолжает подогревать интерес к своему проекту о защитниках Готэма в Gotham Knights, знакомя геймеров с героями игры. В этот раз студия опубликовала трейлер, в котором рассказала о Бэтгерл.

В ролике показали искусное владение героиней несколькими боевыми стилями, а также использование оружия, знакомого всем ее поклонникам – тонфу.

Это третий трейлер, посвященный главным героям грядущего экшена. В прошлый раз авторы показали геймплей за Найтвинга и Робина, паралельно рассказав о их мотивации защищать Готэм.

Gotham Knights выйдет 25 октября для большинства актуальных платформ: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.