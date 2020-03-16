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Дюка Опубликовал Дюка 0

Новые детали Xbox Series X

Опубликовано: 29 мин. назад, Дюка
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Компания Microsoft обнародовала новые детали касательно технических характеристик консоли следующего поколения Xbox Series X. Так, ее заявленная производительность составляет 13 терафлопс, а в основе чипа легла новая архитектура RDNA 2 компании AMD. Суммарная видеопамять типа GDDR6 составит 16 Гб, при этом 10 Гб будут работать на скорости 560 ГБ/с, а остальные 6 – на 330 ГБ/с. В характеристиках также подтверждается, что Series X будет поддерживать два типа внешних хранилищ, позволяя расширить SSD специальными решениями от Seagate или хранить игры на внешнем HDD (так же, как и Xbox One).

Microsoft заявляет, что планирует ввести стандарт для игр касательно разрешения и fps – 4K при 60 кадрах в секунду. Однако некоторые проекты будут поддерживать фреймрейт в 120 кадров в секунду, а также динамическую частоту кадров.

 

Технические характеристики:

  • CPU: 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz with SMT)
  • GPU: 12 TFLOPs, 52 CUs at 1.825GHz, Custom RDNA 2
  • Die Size: 360.45mm2
  • Process: TSMC 7nm Enhanced
  • Memory: 16GB GDDR6
  • Memory Bandwidth: 10GB at 560GB/s, 6GB at 336GB/s
  • Internal Storage: 1TB Custom NVMe SSD
  • IO Throughput: 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed)
  • Expandable Storage: 1TB Expansion Card
  • External Storage: USB 3.2 HDD Support
  • Optical Drive: 4K UHD Blu-ray Drive
  • Performance Target: 4K at 60fps - up to 120fps
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