Новые детали Xbox Series X

Компания Microsoft обнародовала новые детали касательно технических характеристик консоли следующего поколения Xbox Series X. Так, ее заявленная производительность составляет 13 терафлопс, а в основе чипа легла новая архитектура RDNA 2 компании AMD. Суммарная видеопамять типа GDDR6 составит 16 Гб, при этом 10 Гб будут работать на скорости 560 ГБ/с, а остальные 6 – на 330 ГБ/с. В характеристиках также подтверждается, что Series X будет поддерживать два типа внешних хранилищ, позволяя расширить SSD специальными решениями от Seagate или хранить игры на внешнем HDD (так же, как и Xbox One).

Microsoft заявляет, что планирует ввести стандарт для игр касательно разрешения и fps – 4K при 60 кадрах в секунду. Однако некоторые проекты будут поддерживать фреймрейт в 120 кадров в секунду, а также динамическую частоту кадров.

Технические характеристики: