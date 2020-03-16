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Первые 12 минут DLC Guns, Love, and Tentacles для Borderlands 3

Опубликовано: вчера, 16:49:35
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Следующее дополнение для шутера Borderlands 3 под названием Guns, Love, and Tentacles привнесет целую сюжетную кампанию. Чем еще новинка сможет похвастаться и как будет выглядеть – демонстрирует свежий геймплейный ролик от компании Gearbox.

В новом DLC геймерам предстоит посетить ледяную планету Ксилгурос, где сэр Алистер Хаммерлок и Уэйнрайт Джейкобс решили сыграть свадьбу. Такое важное событие, как обычно, обернется эпичными перестрелками, в ходе которых герои повстречают невиданных ранее противников и обнаружат легендарные предметы.

Релиз Guns, Love, and Tentacles для Borderlands 3 запланирован на 26 марта 2020 года. Доступные платформы – PC, PS4 и Xbox One.

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