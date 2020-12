Трейлер фоторежима в Cyberpunk 2077

ИГРЫ

Трейлер к релизу Chronos: Before the Ashes на новых платформах

Сегодня, 1 декабря, приключенческий боевик Chronos: Before the Ashes от Gunfire Games и THQ Nordic вышел на ПК, PS4 и Xbox One. Ранее игра была эксклюзивом гарнитур виртуальной реальности Oculus. В честь релиза на новых платформах...