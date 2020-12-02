Трейлер фоторежима в Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED выпустила трейлер, посвященный фоторежиму в Cyberpunk 2077. Ролик показывает, как с его помощью пользователи смогут создавать красочные скриншоты, редактировать их украшать.

Фотомод в грядущем ролевом боевике обладает всеми необходимыми функциями. Он позволяет корректировать яркость, выставлять фильтры, выбирать насыщенность цветов, применять рамки и так далее. Режим будет доступен в игре на релизе.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже появятся версии для консолей нового поколения.