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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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Трейлер фоторежима в Cyberpunk 2077

Опубликовано: 02.12.2020 16:59:40
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Студия CD Projekt RED выпустила трейлер, посвященный фоторежиму в Cyberpunk 2077. Ролик показывает, как с его помощью пользователи смогут создавать красочные скриншоты, редактировать их украшать.

Фотомод в грядущем ролевом боевике обладает всеми необходимыми функциями. Он позволяет корректировать яркость, выставлять фильтры, выбирать насыщенность цветов, применять рамки и так далее. Режим будет доступен в игре на релизе.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже появятся версии для консолей нового поколения.

Photo Mode Trailer
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новыестарые4 ком.
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Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)вчера, 04:06:35
Cracker писал(а):
Очень многие пользуются этими режимами, я в том числе. Из последнего, в Ghost of Tsushima был очень хороший фоторежим, но то, что нам показали в ролике выше, прям пушечка. Чувствую я, что большую часть времени на фоторежим и потрачу.
175 часов на игру и 1175 на фоторежим?
Игровой разум
Cracker (уровень 21)вчера, 03:17:21
Rega-002 писал(а):
кто-нибудь этими режимами вообще пользуется?
Очень многие пользуются этими режимами, я в том числе. Из последнего, в Ghost of Tsushima был очень хороший фоторежим, но то, что нам показали в ролике выше, прям пушечка. Чувствую я, что большую часть времени на фоторежим и потрачу.
Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)вчера, 03:07:07
кто-нибудь этими режимами вообще пользуется?
Глава братства
INK (уровень 17)02.12.2020 17:07:04
Воуу, "praise the sun???!" андед))
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