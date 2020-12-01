Релизный трейлер Twin Mirror

Dontnod Entertainment и Bandai Namco Entertainment опубликовали релизный трейлер детективного приключения Twin Mirror. Ролик показывает персонажей, с которыми будет контактировать главный герой Сэм Хиггс, а также ситуации, возникающие по сюжету.

Кроме того, зрителям демонстрируют одну из главных особенностей Twin Mirror – процесс погружения в сознание протагониста. Здесь он может искать зацепки и общаться со своим вторым «я», чтобы обсуждать всякие проблемы.

Игра уже доступна на ПК (EGS), PS4 и Xbox One.