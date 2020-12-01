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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Релизный трейлер Twin Mirror

Опубликовано: вчера, 19:36:02
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Dontnod Entertainment и Bandai Namco Entertainment опубликовали релизный трейлер детективного приключения Twin Mirror. Ролик показывает персонажей, с которыми будет контактировать главный герой Сэм Хиггс, а также ситуации, возникающие по сюжету.

Кроме того, зрителям демонстрируют одну из главных особенностей Twin Mirror – процесс погружения в сознание протагониста. Здесь он может искать зацепки и общаться со своим вторым «я», чтобы обсуждать всякие проблемы.

Игра уже доступна на ПК (EGS), PS4 и Xbox One.

Launch Trailer
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 20:45:34
Сообщение отредактировано пользователем 01.12.2020 20:46:09
А критики игру не оценили, средний балл около 65, что по нынешним временам практически провал. Ну Донтноды сами виноваты, выпустили игру после Tell Me Why, которая прям создавалась исключительно чтоб понравиться критикам, ну и на фоне неё, конечно, когда нет проблем трансгендеров и прочих модных фишек, Twin Mirror для журналистов "не смотрится".
Да и шут с ними, всё равно попробую (пиратку, конечно, нечего было эксклюзивно в EGS её выпускать).
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