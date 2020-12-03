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Представление героев игры Hood: Outlaws & Legends

Опубликовано: 10 час. 4 мин. назад
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В августе Sumo Newcastle и Focus Home Interactive анонсировали многопользовательскую PvPvE-игру Hood: Outlaws & Legends, что является переосмыслением легенды о Робин Гуде. Сегодня же разработчики представили четырех персонажей в новых трейлерах – Ranger, Hunter, Mystic и Brawler.

Робин Гуд (представляет класс Ranger) возглавлял отряд преступников и благодаря своим боевым умениям заслужил уважение всех, кто присоединялся к группе. Обычные граждане видели в нем надежду на то, что они смогут однажды освободиться от гнета правительства. Через несколько недель отчаянья их герой возвращается, чтобы нести смерть обидчикам.

Character Story Trailer - The Ranger

Марианна Фицвальтер (представляет класс Hunter) была дочерью шотландского герцога, но ее отца безжалостно убили солдаты правительства. Теперь она готова противостоять властям с целью вернуть свои земли и свой статус.

Character Story Trailer - The Hunter

Тук (представляет класс Mystic) не был верен никому, кроме государства и своей религии, пока однажды к нему не привели заключенного в цепях, с кровью и синяками на лице. В нем он узнал своего старого наставника, брата Йоханнеса. Поняв, что последнего ложно обвинили в преступлениях, Тук больше не мог быть частью такой власти, поэтому вынужден был бежать.

Character Story Trailer - The Mystic

Джон Нейлер (представляет класс Brawler) всегда любил помогать людям, работая кузнецом вместе со своим отцом. С возрастом он пополнел и стал очень мускулистым, получив из-за этого прозвище Маленький Джон. Теперь бывший кузнец надеется, что в команде с Робин Гудом изменит судьбы людей, сражаясь с правительством.

Character Story Trailer - The Brawler

Релиз Hood: Outlaws & Legends состоится в 2021 году на PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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