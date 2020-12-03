Представление героев игры Hood: Outlaws & Legends

В августе Sumo Newcastle и Focus Home Interactive анонсировали многопользовательскую PvPvE-игру Hood: Outlaws & Legends, что является переосмыслением легенды о Робин Гуде. Сегодня же разработчики представили четырех персонажей в новых трейлерах – Ranger, Hunter, Mystic и Brawler.

Робин Гуд (представляет класс Ranger) возглавлял отряд преступников и благодаря своим боевым умениям заслужил уважение всех, кто присоединялся к группе. Обычные граждане видели в нем надежду на то, что они смогут однажды освободиться от гнета правительства. Через несколько недель отчаянья их герой возвращается, чтобы нести смерть обидчикам.

Марианна Фицвальтер (представляет класс Hunter) была дочерью шотландского герцога, но ее отца безжалостно убили солдаты правительства. Теперь она готова противостоять властям с целью вернуть свои земли и свой статус.

Тук (представляет класс Mystic) не был верен никому, кроме государства и своей религии, пока однажды к нему не привели заключенного в цепях, с кровью и синяками на лице. В нем он узнал своего старого наставника, брата Йоханнеса. Поняв, что последнего ложно обвинили в преступлениях, Тук больше не мог быть частью такой власти, поэтому вынужден был бежать.

Джон Нейлер (представляет класс Brawler) всегда любил помогать людям, работая кузнецом вместе со своим отцом. С возрастом он пополнел и стал очень мускулистым, получив из-за этого прозвище Маленький Джон. Теперь бывший кузнец надеется, что в команде с Робин Гудом изменит судьбы людей, сражаясь с правительством.

Релиз Hood: Outlaws & Legends состоится в 2021 году на PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One и ПК.