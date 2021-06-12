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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1
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Rainbow Six Extraction показали на Ubisoft Forward

Опубликовано: 6 час. 55 мин. назад
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Кооперативный шутер Rainbow Six Extraction был полноценно представлен во время прямой трансляции Ubisoft Forward. Как уже было известно ранее, в данном проекте игрокам предстоит выступить против страшной угрозы, которую нужно остановить любой ценой. Кинематографический трейлер немного глубже позволяет погрузиться в атмосферу грядущей игры.

Cinematic Reveal Trailer [RUS]

Второе представленное во время трансляции видео позволяет оценить непосредственно игровой процесс. Для сражения с постоянно эволюционирующей угрозой в лице археев вам будет предоставлен доступ к самому совершенному снаряжению. Играть же можно будет в компании с парой друзей в кооперативном режиме.

Gameplay Deep Dive Reveal [RUS]

Релиз Rainbow Six Extraction запланирован на 16 сентября 2021 года для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

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Дезмонд
SANYA2012 (уровень 26)6 час. 50 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 12.06.2021 23:39:08
Да ну...кооператив на 3 чтобы пострелять в нечисть, лучше сделали бы отдельным модом для Rainbow Six Siege, а не выпускать как игру. Я рассчитывал на лучшее.
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