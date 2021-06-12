Rainbow Six Extraction показали на Ubisoft Forward

Кооперативный шутер Rainbow Six Extraction был полноценно представлен во время прямой трансляции Ubisoft Forward. Как уже было известно ранее, в данном проекте игрокам предстоит выступить против страшной угрозы, которую нужно остановить любой ценой. Кинематографический трейлер немного глубже позволяет погрузиться в атмосферу грядущей игры.

Второе представленное во время трансляции видео позволяет оценить непосредственно игровой процесс. Для сражения с постоянно эволюционирующей угрозой в лице археев вам будет предоставлен доступ к самому совершенному снаряжению. Играть же можно будет в компании с парой друзей в кооперативном режиме.

Релиз Rainbow Six Extraction запланирован на 16 сентября 2021 года для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.