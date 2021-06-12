Дата выхода и новый трейлер дополнения Watch Dogs: Legion - Наследие

В рамках Ubisoft Forward компания Ubisoft показала трейлер нового сюжетного самостоятельного дополнения к Watch Dogs: Legion под названием «Наследие». Его выход запланирован на 6 июля для РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, а также Xbox Series X/S.

Действия DLC развернутся до событий основной кампании Watch Dogs: Legion. Эйден Пирс отправляется из Чикаго в Лондон, чтобы выполнить контракт и воссоединиться с Ренчем и своим племянником Джексоном. Ситуацию осложняют могущественная корпорация, производящая боевых роботов, и вернувшийся член DedSec с совершенно иными планами. Эйдену приходится полагаться только на собственные опыт и выдержку, чтобы быть на шаг впереди противников в недружелюбном городе и защищать семью.

Получить «Наследие» можно в рамках Season Pass или в составе изданий Gold Edition и Ultimate Edition. Также дополнение можно приобрести отдельно. Для запуска DLC потребуется наличие оригинального Watch Dogs: Legion.