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roma911 Опубликовал roma911 0
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Bayonetta 3 выйдет этой осенью

Опубликовано: вчера, 16:44:26
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Nintendo опубликовала новый трейлер Bayonetta 3, в котором показала геймплей и некоторые сюжетные сцены будущей новинки. Также компания наконец-то раскрыла дату выхода игры – 28 октября.

В этот раз сюжет проекта перенесет игроков в Японию и Китай. Помимо Байонетты, мы также сыграем за начинающую ведьму Виолу. В сражениях она использует клинок, а также демона Чешира, помогающего справляться с врагами.

Bayonetta 3 выйдет в качестве эксклюзива для Nintendo Switch. Игра была анонсирована еще в 2017 году. Над ней работает студия PlatinumGames. Она же создала и предыдущие две части серии.

Release Date Revealed
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