Анонс закрытого бета-тестирования Humankind

Amplitude Studios анонсировала проведение закрытого бета-тестирования пошаговой стратегии Humankind. Во время ЗБТ пользователи смогут преодолеть пять из шести исторических эпох, которые будут представлены в игре. Второстепенным ограничением на длительность партии станет лимит в 200 ходов.

Дата начала закрытого бета-теста будет названа завтра во время PC Gaming Show, полноценный же релиз Humankind, напомним, состоится 17 августа 2021 года. Для доступа в ЗБТ необходимо предзаказть игру в Steam или в Epic Games Store.