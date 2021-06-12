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Анонс закрытого бета-тестирования Humankind

Опубликовано: 6 час. 56 мин. назад
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Amplitude Studios анонсировала проведение закрытого бета-тестирования пошаговой стратегии Humankind. Во время ЗБТ пользователи смогут преодолеть пять из шести исторических эпох, которые будут представлены в игре. Второстепенным ограничением на длительность партии станет лимит в 200 ходов.

Дата начала закрытого бета-теста будет названа завтра во время PC Gaming Show, полноценный же релиз Humankind, напомним, состоится 17 августа 2021 года. Для доступа в ЗБТ необходимо предзаказть игру в Steam или в Epic Games Store.

Official Closed Beta Trailer [RUS]
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