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В поисках утраченной магии: представлен новый трейлер Disney Dreamlight Valley

Опубликовано: 27.07.2022 10:05:16
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Персонажи Pixar и Disney объединились в сказочном мире, в который уже совсем скоро пригласят и нас. В новом трейлере Disney Dreamlight Valley студия Gameloft показала элементы игрового процесса проекта.

Disney Dreamlight Valley – красочный симулятор жизни и приключенческая игра, рассказывающая о магии, которая ушла из мира в результате Забвения. Игрокам предстоит начать свой путь в одинокой долине, преодолеть дремучие леса, темные пещеры и опустевшие деревни. Проект позволит знаменитым по мультфильмам героям заниматься крафтингом, готовкой, рыбалкой, а также обустроить дом на свой вкус.

Авторы выпустят игру в раннем доступе 6 сентября. Disney Dreamlight Valley выйдет на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

Gameplay Overview Trailer
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