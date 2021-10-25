Первые оценки Marvel's Guardians of the Galaxy

В сети появились первые обзоры Marvel's Guardians of the Galaxy. Игру в общем и целом встретили хорошо. Средняя оценка боевика на Metacritic варьируется в районе 80-ти баллов.

Издания хвалят сюжет, юмор и персонажей, причем отмечают, что Eidos Montreal показало свое видение супергеройской команды, не во всем похожее на вариант из фильмов Джеймса Ганна. Многим понравился саундтрек, о котором мы писали в отдельной новости. Командные сражения тоже получились на славу, хотя некоторые критики посчитали их местами однообразными. Не понравились журналистам в основном повторяющиеся загадки и низкая сложность битв.

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