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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2
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Первые оценки Marvel's Guardians of the Galaxy

Опубликовано: 25.10.2021 17:40:56
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В сети появились первые обзоры Marvel's Guardians of the Galaxy. Игру в общем и целом встретили хорошо. Средняя оценка боевика на Metacritic варьируется в районе 80-ти баллов.

Издания хвалят сюжет, юмор и персонажей, причем отмечают, что Eidos Montreal показало свое видение супергеройской команды, не во всем похожее на вариант из фильмов Джеймса Ганна. Многим понравился саундтрек, о котором мы писали в отдельной новости. Командные сражения тоже получились на славу, хотя некоторые критики посчитали их местами однообразными. Не понравились журналистам в основном повторяющиеся загадки и низкая сложность битв.

 

Скриншот игры Marvel’s Guardians of the Galaxy

 

Оценки:

  • PC Gamer - 70/100
  • IGN - 8
  • GamesRadar + - 4/5
  • GameCentral - 8
  • Game Informer - 8.5
  • GameSpot - 7
  • Destructoid - 6.5
  • Game Rant - 4/5
  • Windows Central - 4.5/5
  • Wccftech - 8
  • PCGamesN - 7
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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 21:20:24
80 для нынешних журналистов это близко к провалу. Ну да кому эти журналисты нужны, они давно себя дискредитировали. Как обычно, будем оценивать по видосикам после релиза.
Учитель ассасинов
_MiReD_ (уровень 15)25.10.2021 18:15:17
Ну вот уже неплохо
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