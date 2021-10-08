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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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В саундтреке Marvel’s Guardians of the Galaxy будут звучать хиты 80-х

Опубликовано: 08.10.2021 20:21:53
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Разработчики из Square Enix представили плейлист с композициями, которые можно будет услышать в Marvel’s Guardians of the Galaxy. Среди них засветились произведения таких знаменитостей, как KISS, a-ha, Mötley Crüe и Rick Astley. Будьте готовы к неожиданному рикроллу! Ознакомиться с плейлистом можно на множестве музыкальных сервисов.

Помимо этого, на канале Eidos Montreal появился клип вымышленной рок-группы Star-Lord. Именно в ее честь Питер Квилл избрал себе броское прозвище "Звездный лорд". Клип выполнен в стилистике ретро-мультфильмов.

Стражи Галактики посетят PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch 26 октября.

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