В саундтреке Marvel’s Guardians of the Galaxy будут звучать хиты 80-х

Разработчики из Square Enix представили плейлист с композициями, которые можно будет услышать в Marvel’s Guardians of the Galaxy. Среди них засветились произведения таких знаменитостей, как KISS, a-ha, Mötley Crüe и Rick Astley. Будьте готовы к неожиданному рикроллу! Ознакомиться с плейлистом можно на множестве музыкальных сервисов.

Помимо этого, на канале Eidos Montreal появился клип вымышленной рок-группы Star-Lord. Именно в ее честь Питер Квилл избрал себе броское прозвище "Звездный лорд". Клип выполнен в стилистике ретро-мультфильмов.

Стражи Галактики посетят PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch 26 октября.