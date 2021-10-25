Трейлер кампании Halo Infinite

Microsoft Game Studios представила новый трейлер продолжения легендарной франшизы Halo. В нем рассказывается о сюжетной кампании и открытом мире Halo Infinite.

У игроков будет гораздо больше свободы, чем в прошлых частях серии. Огромные просторы ореола Дзета можно исследовать на самом разнообразном транспорте, как наземном, так и летающем. Базы и крепости Изгнанников станут главными препятствиями на пути Мастера Чифа. К их уничтожению можно подойти множеством способов — в арсенале у героя найдутся инструменты и для дистанционного, и для ближнего боя, и даже для сражений в воздухе.

По сюжету Мастеру Чифу предстоит объединить усилия с новым искуственным интеллектом под названием "Оружие", чтобы отыскать Кортану и узнать, что с нею случилось.

Halo Infinite выйдет на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S 8-го декабря.