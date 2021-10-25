Оценки и релизный трейлер Age of Empires IV

ИГРЫ

Shadow Warrior 3 перенесли на 2022 год

Студия Flying Wild Hog сообщила о переносе даты релиза экшена Shadow Warrior 3. Прежде игру собирались выпустить уже в этом году, но теперь было решено сдвинуть дату на 2022 год. Впрочем, разработчики уверяют, что ждать слишком долго...