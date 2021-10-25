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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Оценки и релизный трейлер Age of Empires IV

Опубликовано: 25.10.2021 16:12:44
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Сегодня спало эмбарго на публикацию оценок готовящейся к скорому релизу стратегии Age of Empires IV. Игра получила преимущественно положительные отзывы. Средняя оценка на Metacritic составляет 83 балла.

Хвалят игру за техническую отполированность, верность жанру, интересные документальные вставки, глубокий геймплей и качественный баланс. Но некоторые также подмечают отсутствие серьезных инноваций и каких-либо прорывных механик.

Age of Empires IV выйдет на персональных компьютерах уже 28-го октября.

Launch Trailer

Оценки:

  • Windows Central – 100
  • GamesRadar+ – 100
  • GamingTrend – 95
  • The Games Machine – 87
  • PC Invasion – 85
  • Millenium – 85
  • Game Informer – 83
  • VG247 – 80
  • IGN – 80
  • PC Gamer – 77
  • GameWatcher – 75
  • Dexerto – 65
  • Gamer.no – 60
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