Оценки и релизный трейлер Age of Empires IV

Сегодня спало эмбарго на публикацию оценок готовящейся к скорому релизу стратегии Age of Empires IV. Игра получила преимущественно положительные отзывы. Средняя оценка на Metacritic составляет 83 балла.
Хвалят игру за техническую отполированность, верность жанру, интересные документальные вставки, глубокий геймплей и качественный баланс. Но некоторые также подмечают отсутствие серьезных инноваций и каких-либо прорывных механик.
Age of Empires IV выйдет на персональных компьютерах уже 28-го октября.
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