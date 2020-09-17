Ограбление банка и бутлегерство в новом трейлере Mafia: Definitive Edition

Hangar 13 и 2K Games поделились с геймерским сообществом новым трейлером Mafia: Definitive Edition. Краткий ролик показывает два промысла американских гангстеров – ограбление банков и бутлегерство, то есть незаконную торговлю алкоголем во времена «сухого закона» в США.

На видео также демонстрируется легендарная гоночная миссия. А в конце трейлера идет перечисление преимуществ и особенностей ремейка – улучшенный геймплей, добавленные моменты, которые вырезали из оригинала, обновленные культовые миссии и так далее.

Mafia: Definitive Edition выйдет 28 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.