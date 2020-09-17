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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Ограбление банка и бутлегерство в новом трейлере Mafia: Definitive Edition

Опубликовано: 6 час. 27 мин. назад
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Hangar 13 и 2K Games поделились с геймерским сообществом новым трейлером Mafia: Definitive Edition. Краткий ролик показывает два промысла американских гангстеров – ограбление банков и бутлегерство, то есть незаконную торговлю алкоголем во времена «сухого закона» в США.

На видео также демонстрируется легендарная гоночная миссия. А в конце трейлера идет перечисление преимуществ и особенностей ремейка – улучшенный геймплей, добавленные моменты, которые вырезали из оригинала, обновленные культовые миссии и так далее.

Mafia: Definitive Edition выйдет 28 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Through the Ranks, from Bootlegging to Bank Robbing
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