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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Для Nintendo Switch анонсированы две эксклюзивные игры из серии Monster Hunter

Опубликовано: 6 час. 1 мин. назад, Sailas77
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На прямой трансляции Nintendo Direct Mini компания Capcom представила сразу две игры из серии Monster Hunter в качестве эксклюзивов гибридной консоли Switch. Первая носит подзаголовок Rise и представляет собой классический проект во франшизе. Пользователи будут иметь компаньона-кота, ездовое животное, похожее на волка и перемещаться по миру с помощью инструмента, который напоминает крюк-кошку. Главным противников в игре станет монстр Магнамало.

Второй эксклюзив – это Monster Hunter Stories 2. Проект выступает спин-оффом основной серии и расскажет историю героев из какого-то племени, которые дружат с монстрами и приручают их.

Monster Hunter Rise выйдет 26 марта 2021 года, а Monster Hunter Stories 2 – летом 2021 года.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)5 час. 5 мин. назад
Знатно бахнула Нинтенда, сразу два МонХана.
По Rise - выглядит сочно, механики с постоянным крюком-жучком и ездовой собачкой смотрятся как влитые. Немножко комично выглядит взбирание по отвесным скалам и поверхностям под углом в 90 градусов, но посмотрим, как это будет смотреться в самой игре, может органично впишется. Короче прям жду.
А вот Stories 2 уже попахивает сказочкой без особенных геймплейных изысков, надо будет как-нибудь первую часть попробовать, посмотреть, как оно вообще играется.
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