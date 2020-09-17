Для Nintendo Switch анонсированы две эксклюзивные игры из серии Monster Hunter

На прямой трансляции Nintendo Direct Mini компания Capcom представила сразу две игры из серии Monster Hunter в качестве эксклюзивов гибридной консоли Switch. Первая носит подзаголовок Rise и представляет собой классический проект во франшизе. Пользователи будут иметь компаньона-кота, ездовое животное, похожее на волка и перемещаться по миру с помощью инструмента, который напоминает крюк-кошку. Главным противников в игре станет монстр Магнамало.

Второй эксклюзив – это Monster Hunter Stories 2. Проект выступает спин-оффом основной серии и расскажет историю героев из какого-то племени, которые дружат с монстрами и приручают их.

Monster Hunter Rise выйдет 26 марта 2021 года, а Monster Hunter Stories 2 – летом 2021 года.