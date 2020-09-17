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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Sony планирует поддерживать PS4 еще три-четыре года

Опубликовано: 6 час. 52 мин. назад, Sailas77
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В недавнем интервью генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан рассказал о поддержке PlayStation 4 после релиза PS5. По словам руководителя, она будет осуществляться в течение следующих трех или даже четырех лет.

Глава SIE выразил надежду, что многие пользователи перейдут на консоль следующего поколения. Однако миллионы игроков останутся на PS4, и Sony, судя по всему, старается не потерять связь с этой частью своей аудитории.

Вчера японский платформодержатель объявил, что многие игры, которые планировалось сделать эксклюзивами PS5, выйдут и на приставке текущего поколения. В список входят Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure и Horizon Forbidden West. Возможно, так же поступят с продолжением God of War, которое анонсировали кратким тизером.

 

 

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