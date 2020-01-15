Обзорный трейлер Zombie Army 4: Dead War – кровь и кооператив

Кооперативный шутер Zombie Army 4: Dead War от Rebellion Developments получил сегодня новый трейлер. В центре внимания – вселенная игры и ее механики. Премьера новинки состоится уже 4 февраля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

В видео девелоперы показали военные машины, акул и других необычных противников, с которыми геймерами предстоит сражаться. В бою им помогут мощные пушки с различными режимами, кровавые ловушки, а также само окружение.

А еще в Zombie Army 4: Dead War можно будет прокачивать персонажей и улучшать оружие. Помимо кооперативной сюжетной кампании, вдобавок игра предложит зубодробительный режим «Орда» с наступающими волнами врагов.