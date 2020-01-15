Новости Path of Exile – четыре дополнения в 2020 году

Студия Grinding Gear Games разрабатывает сейчас полноценную Path of Exile 2. Параллельно команда продолжает поддерживать первую Path of Exile: как оказалось, в течение 2020 года игра получит четыре крупных дополнение.

По-видимому, вступительное DLC нового года анонсируют в конце февраля. Девелоперы сообщают, что свежий контент будет выходить согласно стандартному квартальному расписанию. При этом не исключены небольшие задержки релизов из-за различных праздников, событий и потенциальных форс-мажоров.

Что касается Path of Exile 2, то о ней разработчики расскажут побольше в середине 2020-го. Бета сиквела будет запущена где-то в конце текущего года.



