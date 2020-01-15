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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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DLC Battle Rally для Shenmue III получило дату релиза

Опубликовано: вчера, 17:29:47
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Несмотря на тяжелый старт, ролевое приключение Shenmue III все-таки обзаведется дополнениями в рамках сезонного абонемента. Сегодня Deep Silver и Ys Net поделились следующей информацией: вступительное DLC Battle Rally доберется до PC и PS4 уже 21 января 2020 года.

Свежее расширение содержит новых протагонистов, за которых можно будет проходить различные задания. Сейчас главным героем является Ре Хадзуки, однако в будущем станут доступны авантюрист Рен и искусный боец Вэй Чжень.

Еще один важный контент дополнения – это новое состязание. Участникам режима предстоит не только сражаться друг с другом, но и бегать наперегонки. За победу будут выдаваться «по-настоящему крутые вещи».

 

Shenmue III Battle Rally DLC картинка

 

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