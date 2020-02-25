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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Кровавый паззл Disc Room – новая игра от Devolver Digital

Опубликовано: вчера, 16:49:15, Mypulse
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Компания Devolver Digital представила очередную оригинальную игру в жанре кровавого паззл-экшена – Disc Room. Разработкой занимаются четыре талантливых девелопера, которые планируют выпустить новинку уже в 2020 году для PC и консолей.

Сюжет Disc Room поведает о событиях 2089 года, когда на орбите Юпитера внезапно появился гигантский диск. Игроку в роли ученого предстоит изучить таинственный феномен и докопаться до источника его возникновения.

В недрах диска протагонист обнаружит лабиринт и столкнется с разумными пилами. Чтобы выжить, ему придется вовремя использовать различные способности вроде рывка, клонирования и замедления времени.

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