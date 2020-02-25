Hearts of Iron IV: La Resistance – релиз нового DLC со шпионами и партизанами

Сегодня компания Paradox Interactive отправила в релиз новое дополнение La Resistance для своей глобальной стратегии Hearts of Iron IV. Геймерам, по-видимому, нравятся шпионские игрища: пока что DLC получает очень положительные отзывы в Steam.

La Resistance значительно преображает все аспекты гражданских и партизанских войн. В игре появились новые функции, события, цели, миссии и фокусы. Ключевой же добавкой стало разведывательное управление, позволяющее обучать и отправлять на задания шпионов. С помощью последних теперь можно совершать диверсии, находить секреты врага, усиливать сопротивление недовольных и т.д.