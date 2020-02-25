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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Полноценный релиз Black Mesa состоится в марте

Опубликовано: вчера, 16:32:01
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Студия Crowbar Collective сообщила сегодня, что ее шутер Black Mesa, являющийся фанатским ремейком оригинальной Half-Life, наконец-то приближается к полноценному релизу. Так, версия игры 1.0 прибудет в Steam уже 5 марта 2020 года.

По словам девелоперов, релизная Black Mesa окажется увлекательным и максимально отполированным продуктом. При этом поддержка игры не прекратится даже после премьеры: геймерам точно стоит ожидать небольших патчей и, возможно, крупных апдейтов.

Адам Энгельс, один из разработчиков, вспоминает, что присоединился к созданию Black Mesa еще в далеком 2006 году, когда проект существовал на правах обычной модификации. Сперва он был художником, затем стал партнером Crowbar Collective LLC, а после – добился полномочий руководителя всей компании. Большую часть времени, что интересно, девелоперы трудились на одном энтузиазме, увидев первую прибыль только в конце июня 2015 года.

 

Black Mesa картинка

 

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