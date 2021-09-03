Кодзиме советовали взять Киану Ривза в Death Stranding

Недавно геймдизайнер и руководитель студии Kojima Productions Хидео Кодзима поделился любопытной деталью о разработке Death Stranding. Он поведал, что ему советовали взять на роль Клиффа в игре Киану Ривза, а не Мадса Миккельсена. Однако директор не послушался советов и настоял на своем.

Соответствующей информацией Хидео Кодзима поделился в личном микроблоге: «Предыстория Death Stranding. С самого начала проекта мы решили выбрать Мадса для [роли] Клиффа. Персонаж был создан под Мадса. Я советовался с режиссером Рефном [Николас Виндинг Рефн], который много раз говорил: «Я родил Мадса». Это было до того, как поступило предложение [Миккельсену]. Однако он рекомендовал Киану каждый раз, когда мы встречались. Его опыт работы над “Неоновым демоном” заставил его подумать, что это отличный выбор. Поэтому он очень рекомендовал его».