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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Кодзиме советовали взять Киану Ривза в Death Stranding

Опубликовано: вчера, 16:29:49
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Недавно геймдизайнер и руководитель студии Kojima Productions Хидео Кодзима поделился любопытной деталью о разработке Death Stranding. Он поведал, что ему советовали взять на роль Клиффа в игре Киану Ривза, а не Мадса Миккельсена. Однако директор не послушался советов и настоял на своем.

Соответствующей информацией Хидео Кодзима поделился в личном микроблоге: «Предыстория Death Stranding. С самого начала проекта мы решили выбрать Мадса для [роли] Клиффа. Персонаж был создан под Мадса. Я советовался с режиссером Рефном [Николас Виндинг Рефн], который много раз говорил: «Я родил Мадса». Это было до того, как поступило предложение [Миккельсену]. Однако он рекомендовал Киану каждый раз, когда мы встречались. Его опыт работы над “Неоновым демоном” заставил его подумать, что это отличный выбор. Поэтому он очень рекомендовал его».

 

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Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)вчера, 16:48:12
Не знаю уж кто там кого "родил" и кто кого советовал, но Ривз и Миккельсен оба замечательные актеры. Киану еще с 90-х люблю, со времен "Скорости" и "Адвоката дьявола". Ну, а Мадс просто бомбит в последнее время годнотой. "Рыцари справедливости" и "Еще по одной" на голову сильнее многих последних распиаренных блокбастеров.
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