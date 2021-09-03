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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Детали предзаказа Horizon Forbidden West

Опубликовано: 5 час. 12 мин. назад
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Guerrilla Games объявила об открытии предзаказов Horizon Forbidden West, релиз которой состоится 18 февраля 2022 года. Кроме обычного издания можно будет приобрести Digital Deluxe Edition, Special Edition, Collector’s Edition и Regalla Edition.

 

Состав Digital Deluxe Edition:

 

  • 2 костюма (элитное одеяние Карха и элитное громовое одеяние Нора)
  • 2 оружия (короткий лук Карха «Бегемот» и громовая праща Нора)
  • Игровые ресурсы, включая боеприпасы, снадобья и комплекты быстрого перемещения
  • Фигура для «Стычки машин»: загонщик высшего ранга
  • Особая поза и лицевая раскраска для фоторежима
  • Цифровой альбом с иллюстрациями
  • Цифровой саундтрек
  • Первый цифровой комикс Horizon Zero Dawn: The Sunhawk

 

Horizon Forbidden West Digital Deluxe Edition
Digital Deluxe Edition

 

Состав Special Edition:

 

  • Цифровой саундтрек
  • Мини-альбом с иллюстрациями

 

Horizon Forbidden West Special Edition
Special Edition

 

Состав Collector’s Edition:

 

  • Код на загрузку игры в виде ваучера в упаковке «Стилбук»
  • Статуэтка исполина и Элой, которую необходимо собрать самостоятельно
  • Мини-альбом с иллюстрациями
  • 2 костюма (элитное одеяние Карха и элитное громовое одеяние Нора)
  • 2 оружия (короткий лук Карха «Бегемот» и громовая праща Нора)
  • Игровые ресурсы, включая боеприпасы, снадобья и комплекты быстрого перемещения
  • Фигура для «Стычки машин»: загонщик высшего ранга
  • Особая поза и лицевая раскраска для фоторежима
  • Цифровой саундтрек
  • Первый цифровой комикс Horizon Zero Dawn: The Sunhawk

 

Horizon Forbidden West Collector’s Edition
Collector’s Edition

 

Состав Regalla Edition:

 

  • Код на загрузку игры в виде ваучера в упаковке «Стилбук»
  • Статуэтка исполина и Элой, которую необходимо собрать самостоятельно
  • Копия визора и специальная подставка
  • Две карточки с иллюстрациями
  • Копии фигур для «Стычки машин»: светокрыл и загонщик
  • Мини-альбом с иллюстрациями
  • Карта мира на полотне
  • 2 костюма (элитное одеяние Карха и элитное громовое одеяние Нора)
  • 2 оружия (короткий лук Карха «Бегемот» и громовая праща Нора)
  • Игровые ресурсы, включая боеприпасы, снадобья и комплекты быстрого перемещения
  • Фигура для «Стычки машин»: загонщик высшего ранга
  • Особая поза и лицевая раскраска для фоторежима
  • Цифровой саундтрек
  • Первый цифровой комикс Horizon Zero Dawn: The Sunhawk

 

Horizon Forbidden West Regalla Edition
Regalla Edition

 

За оформление предзаказа на любое издание вы получите родовое одеяние и родовое копье Нора.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)3 час. 51 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 03.09.2021 11:51:48
Обновление до PS5-версии платное, хотя Джим Райан год назад прямым текстом обещал бесплатную обнову. Совсем уже игроков за лохов держат, извиняюсь за французский. Не стесняясь в глаза врут.
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)4 час. 37 мин. назад
Я вчера обомлел прям узнав, что в коллекционные издания киданут код вместо диска. Нет, я понимаю, что это сделано в угоду обладателям Digital-версий консолей и чтобы кучки разных версий коллекционок не было, но мне как коллекционеру это все равно, что серпом по известному месту. Вот в спешал пожалуйста диск, а в коллекционки цифру. Нет слов. Надеюсь это не войдет у Sony в привычку, хотя по ходу все к тому и идет.
+ P.S. Теперь вот еще крепко подумаю брать или не брать какой-нибудь коллекторс. Глядишь, обойдусь изданием попроще и деньги целее будут.
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