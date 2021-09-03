Детали предзаказа Horizon Forbidden West

Guerrilla Games объявила об открытии предзаказов Horizon Forbidden West, релиз которой состоится 18 февраля 2022 года. Кроме обычного издания можно будет приобрести Digital Deluxe Edition, Special Edition, Collector’s Edition и Regalla Edition.

Состав Digital Deluxe Edition:

2 костюма (элитное одеяние Карха и элитное громовое одеяние Нора)

2 оружия (короткий лук Карха «Бегемот» и громовая праща Нора)

Игровые ресурсы, включая боеприпасы, снадобья и комплекты быстрого перемещения

Фигура для «Стычки машин»: загонщик высшего ранга

Особая поза и лицевая раскраска для фоторежима

Цифровой альбом с иллюстрациями

Цифровой саундтрек

Первый цифровой комикс Horizon Zero Dawn: The Sunhawk



Digital Deluxe Edition

Состав Special Edition:

Цифровой саундтрек

Мини-альбом с иллюстрациями



Special Edition

Состав Collector’s Edition:

Код на загрузку игры в виде ваучера в упаковке «Стилбук»

Статуэтка исполина и Элой, которую необходимо собрать самостоятельно

Мини-альбом с иллюстрациями

2 костюма (элитное одеяние Карха и элитное громовое одеяние Нора)

2 оружия (короткий лук Карха «Бегемот» и громовая праща Нора)

Игровые ресурсы, включая боеприпасы, снадобья и комплекты быстрого перемещения

Фигура для «Стычки машин»: загонщик высшего ранга

Особая поза и лицевая раскраска для фоторежима

Цифровой саундтрек

Первый цифровой комикс Horizon Zero Dawn: The Sunhawk



Collector’s Edition

Состав Regalla Edition:

Код на загрузку игры в виде ваучера в упаковке «Стилбук»

Статуэтка исполина и Элой, которую необходимо собрать самостоятельно

Копия визора и специальная подставка

Две карточки с иллюстрациями

Копии фигур для «Стычки машин»: светокрыл и загонщик

Мини-альбом с иллюстрациями

Карта мира на полотне

2 костюма (элитное одеяние Карха и элитное громовое одеяние Нора)

2 оружия (короткий лук Карха «Бегемот» и громовая праща Нора)

Игровые ресурсы, включая боеприпасы, снадобья и комплекты быстрого перемещения

Фигура для «Стычки машин»: загонщик высшего ранга

Особая поза и лицевая раскраска для фоторежима

Цифровой саундтрек

Первый цифровой комикс Horizon Zero Dawn: The Sunhawk



Regalla Edition

За оформление предзаказа на любое издание вы получите родовое одеяние и родовое копье Нора.