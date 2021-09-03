Детали предзаказа Horizon Forbidden West

Опубликовано: 5 час. 12 мин. назад
Guerrilla Games объявила об открытии предзаказов Horizon Forbidden West, релиз которой состоится 18 февраля 2022 года. Кроме обычного издания можно будет приобрести Digital Deluxe Edition, Special Edition, Collector’s Edition и Regalla Edition.
- 2 костюма (элитное одеяние Карха и элитное громовое одеяние Нора)
- 2 оружия (короткий лук Карха «Бегемот» и громовая праща Нора)
- Игровые ресурсы, включая боеприпасы, снадобья и комплекты быстрого перемещения
- Фигура для «Стычки машин»: загонщик высшего ранга
- Особая поза и лицевая раскраска для фоторежима
- Цифровой альбом с иллюстрациями
- Цифровой саундтрек
- Первый цифровой комикс Horizon Zero Dawn: The Sunhawk
Digital Deluxe Edition
- Цифровой саундтрек
- Мини-альбом с иллюстрациями
Special Edition
- Код на загрузку игры в виде ваучера в упаковке «Стилбук»
- Статуэтка исполина и Элой, которую необходимо собрать самостоятельно
- Мини-альбом с иллюстрациями
- 2 костюма (элитное одеяние Карха и элитное громовое одеяние Нора)
- 2 оружия (короткий лук Карха «Бегемот» и громовая праща Нора)
- Игровые ресурсы, включая боеприпасы, снадобья и комплекты быстрого перемещения
- Фигура для «Стычки машин»: загонщик высшего ранга
- Особая поза и лицевая раскраска для фоторежима
- Цифровой саундтрек
- Первый цифровой комикс Horizon Zero Dawn: The Sunhawk
Collector’s Edition
- Код на загрузку игры в виде ваучера в упаковке «Стилбук»
- Статуэтка исполина и Элой, которую необходимо собрать самостоятельно
- Копия визора и специальная подставка
- Две карточки с иллюстрациями
- Копии фигур для «Стычки машин»: светокрыл и загонщик
- Мини-альбом с иллюстрациями
- Карта мира на полотне
- 2 костюма (элитное одеяние Карха и элитное громовое одеяние Нора)
- 2 оружия (короткий лук Карха «Бегемот» и громовая праща Нора)
- Игровые ресурсы, включая боеприпасы, снадобья и комплекты быстрого перемещения
- Фигура для «Стычки машин»: загонщик высшего ранга
- Особая поза и лицевая раскраска для фоторежима
- Цифровой саундтрек
- Первый цифровой комикс Horizon Zero Dawn: The Sunhawk
Regalla Edition
За оформление предзаказа на любое издание вы получите родовое одеяние и родовое копье Нора.