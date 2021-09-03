Системные требования Age of Empires IV

Sony объявила состав сентябрьской подборки бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus. Оказалось, что недавние утечки были правдивыми. Компания раздаст именно те проекты, о которых поведали инсайдеры...

Луис Антонио и издательство Annapurna Interactive в последние годы приложили немало усилий, чтобы интерактивным триллером Twelve Minutes заинтересовалась широкая аудитория. Трейлеры игры часто показывались на крупных мероприятиях. Одному из них даже выделили место на взрывной презентации Microsoft...

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