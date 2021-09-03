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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Системные требования Age of Empires IV

Опубликовано: вчера, 17:51:13
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Relic Entertainment и Xbox Game Studios огласили системные требования стратегии в реальном времени Age of Empires IV. Они оказались даже более чем демократичными. Для запуска игры будет достаточно встроенной графики Intel.

 

 

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная);
  • процессор: Intel Core i5-6300U;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • видеокарта: Intel HD Graphics 520;
  • DirectX: версии 12;
  • Место на накопителе: 50 Гбайт.

Рекомендованные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-разрядная);
  • процессор: шестиядерный Intel Core i5 на 3,6 ГГц;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 на 4 Гбайт;
  • DirectX: версии 12;
  • Место на накопителе: 50 Гбайт.
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