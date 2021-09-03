Системные требования Age of Empires IV

Опубликовано: вчера, 17:51:13
Relic Entertainment и Xbox Game Studios огласили системные требования стратегии в реальном времени Age of Empires IV. Они оказались даже более чем демократичными. Для запуска игры будет достаточно встроенной графики Intel.
Минимальные требования:
- ОС: Windows 10 (64-разрядная);
- процессор: Intel Core i5-6300U;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- видеокарта: Intel HD Graphics 520;
- DirectX: версии 12;
- Место на накопителе: 50 Гбайт.
Рекомендованные требования:
- ОС: Windows 10 (64-разрядная);
- процессор: шестиядерный Intel Core i5 на 3,6 ГГц;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 на 4 Гбайт;
- DirectX: версии 12;
- Место на накопителе: 50 Гбайт.