Кинематографичный трейлер Marvel's Guardians of the Galaxy

Релиз «Стражей Галактики» все ближе, и рекламная кампания издательства Square Enix не собирается останавливаться. Сегодня разработчики представили очередной трейлер проекта. Его будут показывать в телевизионной рекламе.

Marvel's Guardians of the Galaxy — это динамичный супергеройский боевик, в котором игрокам в роли Звездного Лорда Питера Квилла предстоит провести команду Стражей через безумное космическое путешествие. Недавно разработчики уже делились подробностями боевой системы и кастомизации. Помимо этого, мы рассказывали о саундтреке грядущего приключения.

«Стражи Галактики» выходят 26 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.