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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 2
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Кинематографичный трейлер Marvel's Guardians of the Galaxy

Опубликовано: 2 час. 56 мин. назад
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Релиз «Стражей Галактики» все ближе, и рекламная кампания издательства Square Enix не собирается останавливаться. Сегодня разработчики представили очередной трейлер проекта. Его будут показывать в телевизионной рекламе.

Marvel's Guardians of the Galaxy — это динамичный супергеройский боевик, в котором игрокам в роли Звездного Лорда Питера Квилла предстоит провести команду Стражей через безумное космическое путешествие. Недавно разработчики уже делились подробностями боевой системы и кастомизации. Помимо этого, мы рассказывали о саундтреке грядущего приключения.

«Стражи Галактики» выходят 26 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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Mas7er (уровень 25)5 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 19.10.2021 20:56:07
AlexF1 писал(а):
Вот вообще ни разу не поклонник всех этих комиксовых дел и киновселенным по ним. Однако есть парочка исключений. Во-первых, это Бэтмен (нравится сам персонаж) и, во-вторых... Эти самые "Стражи Галактики" от Ганна, проходящие у меня под кодовым именем "Космические раздолбаи". Это наверное единственная пара фильмов Marvel, которая не попадает у меня в разряд "в один глаз влетело, из другого вылетело". Угораю я с них и Ракеты с Грутом, в частности. Вот и игруху признаться подмывает взять. Пожалуй дождусь оценок, обзоров и отзывов игроков.
+ Я есть Грут! В смысле, реально подожду отзывов, а там уже буду рожать.
Такая же фигня, только я и Бэтмена не перевариваю, только Стражей из всей этой комиксоты) Игруху очень жду, пока всё, что они показывают и рассказывают, мне нравится.
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)1 час. 52 мин. назад
Вот вообще ни разу не поклонник всех этих комиксовых дел и киновселенным по ним. Однако есть парочка исключений. Во-первых, это Бэтмен (нравится сам персонаж) и, во-вторых... Эти самые "Стражи Галактики" от Ганна, проходящие у меня под кодовым именем "Космические раздолбаи". Это наверное единственная пара фильмов Marvel, которая не попадает у меня в разряд "в один глаз влетело, из другого вылетело". Угораю я с них и Ракеты с Грутом, в частности. Вот и игруху признаться подмывает взять. Пожалуй дождусь оценок, обзоров и отзывов игроков.
+ Я есть Грут! В смысле, реально подожду отзывов, а там уже буду рожать.
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