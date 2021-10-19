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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Анонсировано «африканское» дополнение к Europa Universalis IV

Опубликовано: 2 час. 25 мин. назад
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Студия Paradox Interactive опубликовала новый трейлер на своем официальном Youtube-канале. Он посвящен новому дополнению для масштабной стратегии Europa Universalis IV. Оно получило название Origins.

Дополнение будет посвящено величайшим империям Африки. Новые миссии расскажут о закате огромного Мали, объединении народов реки Конго, религиозных волнениях в Эфиопии и многом другом. Религиозные механики тоже получат небольшую переработку. Помимо всего прочего, в стратегии появятся новые модели, анимации и музыка.

Europa Universalis IV: Origins выйдет на ПК 11 ноября 2021 года.

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