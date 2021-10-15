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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Три новых ролика о Marvel's Guardians of the Galaxy

Опубликовано: 8 час. 22 мин. назад
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Издание IGN поделилось тремя роликами, подробно освещающими некоторые важные элементы подбирающейся к релизу Marvel's Guardians of the Galaxy. В них рассказывается о боевой системе, кастомизации и демонстрируется битва с одним из боссов. Ролики могут содержать небольшие спойлеры, так что если вы не хотите раскрывать какие-либо элементы сюжета и прогрессии, стоит подумать о том, чтобы воздержаться от просмотра.

В первом видео очень детально освещена боевая система супергеройского экшена. Главный герой, Звездный лорд, отлично управляется с парными автоматическими пистолетами, обладает невероятной ловкостью и мобильностью и может постоять за себя в ближнем бою, но настоящая сила кроется в его лидерских талантах. Под управление напарниками выделено отдельное меню, в котором каждому из Стражей присвоена отдельная кнопка. Атаки самого Звездного лорда наносят противникам не так много вреда, как мощные командные комбинации.

Несмотря на то, что боевая система кажется весьма самобытной, разработчики не стеснются в открытую заимствовать небольшие элементы из других игр. Чем лучше сражаются Стражи, тем быстрее растет шкала стиля, очень напоминающая таковую из серии Devil May Cry. Стиль тоже в свою очередь влияет на мощь боевых приемов. Некоторых противников можно оглушить, заполнив особую шкалу под показателем их здоровья – похожую механику можно было увидеть в последней God of War. Оглушенных врагов можно прикончить красочным добиванием.

Прямо посреди боя главный герой может собрать союзников для того, чтобы произнести вдохновляющую речь. Слова нужно подбирать с учетом морального состояния команды, иначе бонус будет не таким сильным.

Второй ролик повествует о системе кастомизации. В игре появится множество самых разнообразных костюмов для каждого персонажа. В основном они сгруппированы по комиксам, в которых тот или иной образ дебютировал.

Третий ролик показывает сражение с Обитателем тьмы. Для победы над кальмароподобным чудищем Стражам приходится задействовать тактику и командную работу.

«Стражи Галактики» выйдут 26 октября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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